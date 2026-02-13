Ефимов: В Москве 17,5 тысяч семей получили новое жилье по реновации в 2025 году

В Москве около 17,5 тысячи семей переехали в современные жилые комплексы по программе реновации в 2025 году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что улучшение жизни москвичей – одна из основных задач программы реновации.

«Мы переселяем жителей из домов старого фонда в современные новостройки, квартиры в которых уже с улучшенной отделкой. В 2025 году в новое жилье переехали около 17,5 тысячи семей», - уточнил заместитель мэра.

По его словам, только в Восточном административном округе новоселье отпраздновали более четырех тысяч семей.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что все, кто получил новое жилье по программе реновации могут самостоятельно заказать услугу «Помощь в переезде». Для этого, по словам главы департамента, необходимо оформить заявку на перевозку вещей очно в Центре информирования по переселению.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в новые квартиры по программе реновации въехали или переезжают 258 тысяч жителей столицы.

