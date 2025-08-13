Ефимов: В Лосиноостровском районе по проекту КРТ построят жилье по реновации

В Лосиноостровском районе Москвы в рамках реализации проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят современный городской квартал, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на территории появится множество объектов недвижимости.

«Среди них – жилые дома для реализации программы реновации и другие объекты общественного и коммунального назначения. Благодаря реализации проекта в районе появится свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест», – пояснил Ефимов.

В свою очередь министр правительства города, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский подчеркнул, что общая площадь квартир в новых жилых домах превысит 69 тысяч квадратных метров.

Строительство обеспечит жильем около 2,5 тысячи горожан. При этом в непосредственной близости от новостроек также возведут автостоянки площадью 27,7 тысячи квадратных метров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в городе на стадии реализации находятся 127 проектов КРТ. Программа позволяет создавать современные городские пространства на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Всего в столице в данный момент прорабатывается 336 подобных проекта.

Реновация, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Мэр Москвы поручил вдвое ускорить темпы проведения программы.

