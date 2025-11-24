Ефимов: В Кузьминках построили 21 новостройку по реновации
С начала реализации программы реновации в московском районе Кузьминки построили 21 новостройку, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Пять домов возвели в этом году. Они расположены на улицах Жигулевской, Зеленодольской, Маршала Чуйкова, Юных Ленинцев и Волгоградском проспекте. В этих домах насчитывается 1,2 тысячи квартир. С начала реализации программы реновации в районе около 2,9 тысячи семей уже справили новоселье или находятся в процессе переезда», — сообщил он.
Как добавил Ефимов, в общей сложности в районе намерены расселить 287 домов. В этом случае в современное жилье смогут переехать свыше 24,7 тысячи семей.
Район Кузьминки входит в тройку лидеров по строительству домов по программе реновации. Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в каждой новой квартире выполнена улучшенная отделка.
«В подъездах сделали широкие коридоры, смонтировали лифты, а также оборудовали комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи в новостройках нежилые, на них разместятся объекты социально-бытового назначения», — заявил он.
Также благоустроены и придомовые территории новых жилых комплексов. Помимо высадки деревьев и кустарников также оборудовали детские и спортивные площадки с безопасным резиновым покрытием.
Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, дома по реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению с пятиэтажками.
Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр столицы поручал увеличить темпы реализации программы вдвое.
