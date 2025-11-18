Ефимов: В Кунцеве в рамках КРТ построят комплекс деловой недвижимости
Третий проект комплексного развития территорий (КРТ) в столичном районе Кунцево предусматривает реорганизацию участка на Молдавской улице в шаговой доступности от метро «Кунцевская», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Этот проект предусматривает реорганизацию участка площадью 3,16 гектара на Молдавской улице со строительством более 80 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Всего в Кунцеве в рамках трех проектов КРТ осуществят редевелопмент около 19,5 гектара земли», - отметил Ефимов.
По его словам, на этой территории построят свыше 711 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе и жилье.
Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал о деталях нового проекта.
«В течение семи лет на Молдавской улице назначенный городом оператор проведет редевелопмент неэффективно используемой площадки, на которой построит современный административно-деловой комплекс общей площадью 81 тысяча квадратных метров», - сообщил Овчинский.
Он добавил, что территория рядом со зданием будет благоустроена.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Повышение налогов приведет к закрытию 20% магазинов в торговых центрах
- Постоянные скитания: Михаил Барщевский описал трудности жизни частного театра
- Юрист Айвар: Сделки по продаже жилья нельзя признать невозвратными
- В Херсонской области задержали двух женщин за шпионаж
- Умер актер сериалов «Ищейка» и «Диверсант» Вячеслав Поляков
- В Тамбовской области обломки БПЛА упали на предприятии
- Бабки-мошенницы и цены: На какие вопросы ответит Путин на прямой линии
- Любовь российских автомобилистов к китайским шинам объяснили экономией
- В Подмосковье завели дело о халатности управления соцразвития после гибели ребенка
- Стеклянный дом: Как не стать жертвой собственных цифровых следов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru