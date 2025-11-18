Ефимов: В Кунцеве в рамках КРТ построят комплекс деловой недвижимости

Третий проект комплексного развития территорий (КРТ) в столичном районе Кунцево предусматривает реорганизацию участка на Молдавской улице в шаговой доступности от метро «Кунцевская», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Этот проект предусматривает реорганизацию участка площадью 3,16 гектара на Молдавской улице со строительством более 80 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Всего в Кунцеве в рамках трех проектов КРТ осуществят редевелопмент около 19,5 гектара земли», - отметил Ефимов.

По его словам, на этой территории построят свыше 711 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе и жилье.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал о деталях нового проекта.

«В течение семи лет на Молдавской улице назначенный городом оператор проведет редевелопмент неэффективно используемой площадки, на которой построит современный административно-деловой комплекс общей площадью 81 тысяча квадратных метров», - сообщил Овчинский.

Он добавил, что территория рядом со зданием будет благоустроена.

