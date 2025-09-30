Ефимов: В Краснопахорском районе выделят участок под строительство автозавода

Москва сдаст в аренду инвестору земельный участок в Краснопахорском районе для возведения автомобильного производства в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Москва продолжает активно развивать инфраструктуру и создавать новые возможности для жителей и представителей бизнеса. Для этого с 2016 года в столице используется механизм масштабных инвестиционных проектов. В рамках реализации МаИП в Краснопахорском районе появится новое автомобильное производство. Для его строительства город предоставит в аренду земельный участок площадью 5,7 гектара», - отметил Ефимов.

По его словам, объем частных инвестиций составит 15 миллиардов рублей.

В Москве с 2016 года реализуются масштабные инвестиционные проекты. Запуск автозавода обеспечит создание 750 новых рабочих мест и стимулирует дальнейшее развитие инновационного производства в ТиНАО.

В свою очередь, министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что срок реализации этого МаИП составит три года.

«Город обеспечит контроль за ходом реализации данного масштабного инвестиционного проекта на всех этапах», – подчеркнула Соловьева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин одобрил строительство трех объектов промышленной и общественно-деловой инфраструктуры.

