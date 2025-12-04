Ефимов: В Хорошевском районе построят бизнес-центр с террасами

На Ходынском бульваре в Хорошевском районе возведут новое офисное пространство общей площадью около 76,6 тысячи кв. м. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Хорошевском районе девелопер начал строить бизнес-центр площадью почти 76,6 тысячи кв м. Его возведут в рамках третьей очереди строительства крупного офисного квартала. В L-образном здании спроектировали 28 офисных этажей, где создадут 50 тысяч кв м деловых помещений свободной планировки», — объяснил вице-мэр.

По его словам, завершение строительства ожидается в 2029 году. К этому времени арендаторы смогут обустроить офисы под нужды.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский уточнил, что здание будут иметь 30 этажей, включая технический, а на первом уровне обустроят въезд в двухэтажный подземный паркинг и пространство для вестибюля.Также проект предусматривает создание трех террас общей площадью около 1,8 тысяч кв м на 4, 13 и 23-м этажах.

В Мосгосстройнадзоре отметили, что бизнес-центр займет площадь в 0,9 га, а все работы пройдут под контролем инспекторов Комитета, которые планируют выездные проверки оценка качества строительства.

Офисное здание будет расположено по адресу Ходынский бульвар, земельный участок 20А/1. Всего лишь в шести минутах пешком от станции метрополитена «ЦСКА» Большой кольцевой линии. Неподалеку также два съезда на крупные транспортные магистрали: Ленинградский проспект и Северо-Западную хорду. Рядом с новым комплексом уже запланировано строительство двух офисных кварталов: Stone Ходынка 1 площадью свыше 111 тысяч кв м и Stone Ходынка 2 площадью около 125 тысяч кв м.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в столичном районе Кунцево будет оборудован многофункциональный комплекс.

