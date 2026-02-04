Ефимов: В двух населенных пунктах Новой Москвы появятся новые дороги

В деревне Горчаково и поселке Птичное Новомосковского административного округа (НАО) столицы будет улучшена дорожная сеть и появится школа искусств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его словам, началась подготовка соответствующего проекта планировки территории (ППТ).

«Началась подготовка ППТ для создания единой улично-дорожной сети в деревне Горчаково и поселке Птичное Филимонковского района. Проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью около двух километров», - сказал Ефимов.

Он отметил, что в результате улучшится транспортная доступность поликлиники, образовательного комплекса, дома культуры, а также будущей школы искусств, которая разместится на стыке этих населенных пунктов.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, отметил, что новая улично-дорожная сеть улучшит качество жизни в Филимонковском районе.

«Она свяжет удобным проездом существующие и планируемые городские объекты, устранив возможные транспортные разрывы между ними», - отметил Овчинский.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее открыл новые путепроводы на пересечении МСД и Южной рокады.

