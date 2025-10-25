Ефимов: В Черемушках более 550 семей въехали в новые квартиры по реновации

В столичном районе Черемушки уже 560 семей переселились в новые квартиры в рамках программы реновации. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Новоселье уже отпраздновали 560 семей, из них более 400 воспользовались бесплатной услугой “Помощь в переезде”. Всего в действующую программу реновации в Черемушках включено 119 домов старого жилого фонда», — указал вице-мэр.

По его словам, более девяти тысяч семей воспользуются возможностью переехать в новые жилищные условия.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в Черемушках появится шесть жилых комплексов. Они рассчитаны на 1,2 тысячи квартир с суммарной площадью в 72 тысячи квадратных метров. В их числе 17 объектов недвижимости, которые были оборудованы для маломобильных жильцов, добавил он.

Территории вокруг новостроек также будут благоустроены: в районе появятся деревья, кустарники, газоны и цветники. Местные жители также смогут заниматься активным отдыхом на спортивных площадках и посещать зоны отдыха.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал, что в 2026-2028 годах более 215 тысяч жителей столицы начнут или закончат переезд по программе реновации.

