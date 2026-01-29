Ефимов: В бывшей промзоне «Алтуфьевское Шоссе» возвели каркас технопарка

В бывшей промзоне «Алтуфьевское Шоссе» возвели каркас технопарка, который будет построен в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ). О ходе формирования городского квартала на северо-востоке города рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В бывшей промзоне “Алтуфьевское Шоссе” по проекту КРТ планируется построить четыре технопарка. Уже готов наземный каркас первого и крупнейшего из них – будущего технопарка “АФИ Пром Алтуфьево”. Завершаются работы по монтажу фасада и остеклению здания, продолжается устройство кровли и прокладка внутренних и внешних коммуникаций», - отметил он.

Площадь технопарка составит 133,7 тысячи «квадратов», завершить строительство планируют в третьем квартале 2026 года. Также на территории бывшей промзоны появится более 600 тысяч квадратных метров недвижимости, включая жилье.

Новый объект станет важным с точки зрения создания рабочих мест. В технопарке смогут работать 3,5 тысячи высококвалифицированных специалистов. В проект привлекаются инвестиции девелопера, для них в таком случае предусмотрены льготы. Так, с прошлого года средний размер льготы для таких объектов увеличен на 14%.

Министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский назвал уникальным будущее здание технопарка в формате light industrial. Транспорт на объект сможет подъехать к зонам разгрузки на любом этаже, это первый такой проект в РФ.

Мосгосстройнадзор уже оформил разрешение на строительство объекта.

Программа КРТ активно реализуется в столице для преображения заброшенных территорий. Сейчас на разных стадиях находится почти 400 проектов таких проектов.

