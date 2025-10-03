Ефимов: В 2025 году в Москве построили 60 жилых домов по программе реновации
С начала года по программе реновации ветхого жилья построили 60 новых домов в девяти московских административных округах. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С начала года город возвел для программы реновации 60 жилых комплексов. Суммарно в них более 18 тысяч квартир – это свыше миллиона квадратных метров жилья. Новостройки расположены в девяти округах столицы. В частности, в Юго-Восточном административном округе появилось 11 домов. 10 новостроек возвели в Восточном, девять – в Северо-Восточном административном округе. Еще семь жилых комплексов достроили на юго-западе столицы. Всего для реализации программы реновации в этом году планируется возвести около двух миллионов квадратных метров жилья», – отметил вице-мэр.
Помимо постройки новых зданий, рабочие благоустроили и озеленили прилегающие территории.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, новые дома построили в 37 московских районах. По четыре новостройки появились в районах Царицыно, Люблино, Кузьминки и Богородское, по три – в районах Косино-Ухтомский и Коптево. «В подъездах новостроек смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов», — добавил он.
Особое внимание качеству возводимых домов уделяется по поручению столичного мэра Сергея Собянина. Все этапы строительства домов проходят под надзором Мосгосстройнадзора. На выездных проверках оценивается соответствие проекту работ и материалов. Суммарно на 60 объектах было организовано более 400 контрольно-надзорных мероприятий, после чего оформлены разрешения на их ввод в эксплуатацию.
Ранее Собянин рассказал о постройке нового дома по программе реновации в районе Проспект Вернадского. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
