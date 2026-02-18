Ефимов: В 2025 году в Москве построили 5,3 млн квадратных метров нежилой недвижимости

В 2025 году в Москве возвели 5,3 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости, включая объекты социальной, коммерческой, деловой и административной инфраструктуры. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В 2025-м в столице построили 345 нежилых зданий общей площадью свыше 3,7 миллиона квадратных метров. Из них более 750 тысяч квадратных метров составили объекты образовательной, медицинской и спортивной инфраструктуры. Еще 1,6 миллиона “квадратов” пришлось на нежилые помещения в домах», – сказал он.

Среди прочего, в ТиНАО в 2025 году построили детский сад, рассчитанный на 350 детей. Помимо спален, раздевалок и игровых зон в трехэтажном здании также расположен физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок, пищеблок полного технологического цикла.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский заметил, что за счет внебюджетных средств в столице в 2025 года построили более 220 зданий нежилого назначения площадью свыше 2,4 миллиона квадратных метров. В том числе 268 тысяч квадратных метров новых промышленно-производственных комплексов.

Инвесторы также вкладывались в развитие торговой и административно-деловой инфраструктуры. В Костомаровском переулке, к примеру, появился десятиэтажный бизнес-центр, что обеспечило создание около 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Как уточнили в Мосгосстройнадзоре, суммарно на стройплощадках сданных объектов провели более двух тысяч выездных проверок.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в 2025 году в городе ввели 16 миллионов квадратных метров недвижимости, что составляет 10% от нового фонда, построенного за последние 15 лет.

