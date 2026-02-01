Ефимов: В 2025 году в Москве одобрили размещение свыше 830 некапитальных объектов

В 2025 году в Москве одобрили размещение свыше 830 некапитальных объектов на городских земельных участках, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о зарядных станциях для электромобилей, спортивных некапитальных объектах и других элементах благоустройства. Ефимов напомнил, что в Москве действует упрощенная схема размещения некапитальных объектов на арендованных у города участках, к которым в том числе относят малые архитектурные формы, фонтаны и хозплощадки.

«За 2025 год в столице одобрили установку 833 таких объектов. Это позволит значительно улучшить комфорт и функциональность территорий и создать более привлекательные пространства для арендаторов и посетителей ТЦ, общественно-деловых комплексов и других объектов на городской земле», - сообщил политик.

Отмечается, что заявки на установку некапитальных сооружений рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии, состоящей из представителей московских департаментов, комитетов и префектур. При этом после согласования Департамент городского имущества заключает с арендаторами дополнительные к договорам об аренде земли соглашения.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что в 2025 году арендаторы получили право на установку 167 малых архитектурных форм, 49 зарядных станций для электромобилей, 13 спортобъектов и 12 трансформаторных подстанций. По ее словам, в прошлом году также одобрили размещение свыше 490 хозобъектов, которые необходимы для обслуживания капитальных зданий.

