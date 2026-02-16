Ефимов: В 2025 году москвичи свыше 55 тысяч раз использовали сервис «Переезд по программе реновации»

В прошлом году жители столицы воспользовались сервисом «Переезд по программе реновации» на портале «Мos.ru» и в центрах информирования по переселению свыше 55 тысяч раз. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что москвичи могут получить сразу шесть онлайн-услуг. Политик отметил, что с начала текущего года более 26 тысяч человек уже записались на осмотр квартиры в рамках программы реновации, и еще примерно 3 тысячи москвичей загрузили документы онлайн.

«Свыше 600 раз горожане воспользовались сервисом для записи на заключение договора, около 30 — обратились к нотариусу. Благодаря сервису жители получают уведомления о каждом этапе переселения. В прошлом году москвичи получили более 280 тысяч таких сообщений», - сообщил Ефимов.

Отмечается, что с помощью сервиса можно узнать о начале переселения, о предложениях по новому жилью, о необходимости подписания заявления о согласии или отказе и другие уведомления.

При этом министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал, что одной из самых востребованных услуг остается бесплатная перевозка вещей при переезде. Так, по его словам, заявки на грузчиков и транспорт уже оставили свыше 8 тысяч человек.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что программу реновации в Москве выполнили уже более чем на четверть.

