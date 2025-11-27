Ефимов: В 2025 бизнесмены выкупили у Москвы 37 помещений в исторических зданиях

С января по сентябрь 2025 года свыше 11 тысяч кв м в объектах культурного наследия (ОКН) было передано во владение предпринимателей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Реализация коммерческой недвижимости в объектах культурного наследия позволяет удовлетворять высокий спрос на помещения для ведения бизнеса, особенно в центре столицы, где преобладает историческая застройка. Так, с января по сентябрь город заключил с инвесторами договоры купли-продажи на 37 помещений в ОКН и пять исторических зданий. Общая площадь недвижимости составила свыше 11 тысяч кв м», — подчеркнул вице-мэр.



По его словам, часть помещений была продана на электронных торгах, еще часть — по преимущественному праву выкупа, которая предусмотрена для арендаторов коммерческих объектов.



Почти 70 процентов имущества досталось инвесторам в центре столицы. В Центральном административном округе было реализовано 29 помещений общей площадью около шести тысяч кв м.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что помимо недвижимости в центре столицы, бизнесмены приобрели девять зданий в Южном и еще четыре — в Западном, Новомосковском, Северо-Западном и Юго-Восточном административных округах.



Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов указал, что городские торги позволяют способствовать восстановлению и адаптации исторических зданий и давать им современное назначение. По его словам, на каждый объект в среднем претендовало по четыре человека.



Собственники помещений, которые признаны культурным наследием, обязаны сохранять их исторический облик. Любые работы в них обязаны быть согласованы с Департаментом культурного наследия Москвы. Его специалисты также ведут контроль за строительством. Организатором аукционов по покупке таких объектов является Департамент города Москвы по конкурентной политике.



Ранее глава столицы Сергей Собянин установил цель — реставрировать не менее 150 объектов культурного наследия в год.

