Ефимов: В 2024 году участки 12 бывших промзон начали развивать по программе КРТ

В 2024 году в столице началась реорганизация 12 бывших промышленных зон, находящихся в черте города, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В прошлом году столица впервые начала реорганизацию по программе комплексного развития территорий 12 бывших промзон, общая площадь которых составляет почти 152 гектара. Все они расположены в районах с высокой транспортной доступностью и долгие годы не приносят пользу горожанам», - отметил Ефимов.

По словам заммэра, на месте заброшенных объектов появятся жилые кварталы с инфраструктурой и современными производствами. Также в результате реорганизации будет создано почти 50 тысяч новых рабочих мест.

Как подчеркнул министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, на территориях этих бывших промзон возведут 1,7 миллиона квадратных метров жилья и свыше 1,5 миллиона «квадратов» общественно-деловой недвижимости и производств.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за прошлый год число проектов КРТ выросло в 1,6 раза. На данный момент на разных стадиях реализации находятся порядка 300 проектов. Программа охватила больше 4 тысяч гектаров бывших промышленных зон, а также неэффективно используемых территорий. В рамках КРТ на этих землях город немерен вместе с инвесторами построить десятки школ и детсадов, физкультурно-оздоровительных комплексов и медучреждений.







