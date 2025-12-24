Ефимов: Утвержден проект планировки территории для обслуживания пересадочного узла «Лесопарковая»

Москва утвердила проект планировки территории для строительства и реконструкции улично‑дорожной сети вблизи станции метро «Лесопарковая» — работы пройдут в рамках городской Адресной инвестиционной программы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, проект нацелен на снижение транспортной нагрузки на МКАД, Симферопольское и Варшавское шоссе.

«Всего планируется реконструировать около двух километров существующих дорог и построить почти 10 километров новой улично-дорожной сети. Для будущих работ утвержден проект планировки территории, охватывающий площадь свыше 180 гектаров. Он затронет районы Чертаново Южное, Северное Бутово, Ясенево и будет реализован между станциями метро “Лесопарковая”, “Аннино” и “Улица Академика Янгеля”», – отметил Ефимов.

В рамках проекта также возведут проезд в составе пересадочного узла «Лесопарковая» вдоль перронов посадки наземного общественного транспорта с обустройством перехватывающей парковки и отстойно‑разворотной площадки для городского транспорта.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, проект повысит безопасность и комфорт городской среды — в частности, будет модернизирован участок Старобитцевской улицы с устройством новой остановки общественного транспорта, установлены современные светофоры, организованы наземные пешеходные переходы и велодорожная сеть, а также реконструирована экзаменационная площадка Госавтоинспекции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что новые дороги появятся и возле будущей станции «Ильинская» Рублево‑Архангельской линии метро.

ФОТО: Владимир Ефимов/Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

