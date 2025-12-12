Ефимов: Утвержден проект планировки для создания высотного парка на месте монорельса
На месте Московского монорельса появится первый в России высотный круглогодичный парк, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Для организации парка на месте Московского монорельса утвержден проект планировки территории, прилегающей к третьему Московскому центральному диаметру, участку от станции метрополитена “Тимирязевская” до Продольного проезда. Площадь территории в границах утверждения проекта планировки составляет 82,4 гектара, что даст основу для масштабной трансформации устаревшей инфраструктуры и формирования нового центра притяжения жителей и гостей столицы», — отметил Ефимов.
Ключевая особенность будущего парка — его расположение на шестиметровой высоте. Четырехкилометровый прогулочный маршрут свяжет Главный ботанический сад имени Н.В.Цицина РАН с Тимирязевским парком, образовав непрерывную зеленую зону.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в свою очередь, отметил, что открытие парка запланировано на 2027год. Бывшие станции монорельса обретут новую жизнь в виде двухэтажных павильонов. В них разместятся пространства для образовательных мероприятий — лекций и мастер‑классов, а также кафе с панорамными видами и другие общественные зоны.
По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, новый парк обогатит городскую среду сразу пяти районов — Останкинского, Бутырского, Марфино, Тимирязевского и Алексеевского. Пространство обеспечит жителям дополнительные маршруты для прогулок, места для семейного отдыха и занятий спортом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ подает иск против Euroclear о взыскании убытков
- «Две смерти и одно дело»: Куда сбежал из России продюсер «Ласкового мая» Разин
- Над российскими регионами сбили пять беспилотников ВСУ
- Фон дер Ляйен призвала Трампа не вмешиваться в дела Европы
- «Позиция Европы не важна»: Почему Турция не отдаст Украине С-400
- В Твери на парковке торгового центра упали фрагменты дрона
- Трамп заявил о риске Третьей мировой войны из-за ситуации на Украине
- Центробанк отозвал лицензию у «ИС банка»
- «Мир или средний палец?»: Зачем Зеленский согласился на референдум по Донбассу
- Шойгу вручил президенту Лаоса орден Александра Невского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru