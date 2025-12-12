Ефимов: Утвержден проект планировки для создания высотного парка на месте монорельса

На месте Московского монорельса появится первый в России высотный круглогодичный парк, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Для организации парка на месте Московского монорельса утвержден проект планировки территории, прилегающей к третьему Московскому центральному диаметру, участку от станции метрополитена “Тимирязевская” до Продольного проезда. Площадь территории в границах утверждения проекта планировки составляет 82,4 гектара, что даст основу для масштабной трансформации устаревшей инфраструктуры и формирования нового центра притяжения жителей и гостей столицы», — отметил Ефимов.

Ключевая особенность будущего парка — его расположение на шестиметровой высоте. Четырехкилометровый прогулочный маршрут свяжет Главный ботанический сад имени Н.В.Цицина РАН с Тимирязевским парком, образовав непрерывную зеленую зону.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в свою очередь, отметил, что открытие парка запланировано на 2027год. Бывшие станции монорельса обретут новую жизнь в виде двухэтажных павильонов. В них разместятся пространства для образовательных мероприятий — лекций и мастер‑классов, а также кафе с панорамными видами и другие общественные зоны.

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, новый парк обогатит городскую среду сразу пяти районов — Останкинского, Бутырского, Марфино, Тимирязевского и Алексеевского. Пространство обеспечит жителям дополнительные маршруты для прогулок, места для семейного отдыха и занятий спортом.

