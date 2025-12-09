Ефимов: Участок площадью более 2,5 га реорганизуют по проекту КРТ в Бутырском районе

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют земельный участок площадью свыше 2,5 га на улице Яблочкова (район Бутырский, СВАО), проект опубликован на портале mos.ru. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В Бутырском районе Северо-Восточного административного округа реорганизуют еще одну неэффективно используемую территорию. На участке площадью 2,61 гектара, примыкающем к пересадочному узлу “Тимирязевская”, построят около 54 тысяч квадратных метров недвижимости, среди которой жилые и общественно-деловые объекты. Проектом, в частности, предусмотрено возведение 33,6 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации и 18,35 тысячи квадратных метров общественно-деловой инфраструктуры. Там также появятся два судебных участка мировых судей. В результате реализации проекта в районе будет создано почти 700 новых рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Участок находится между путями Савеловского направления МЖД, улицами Фонвизина и Яблочкова. Рядом расположен пересадочный узел «Тимирязевская» — одноименные станции МЦД-1 и метрополитена. Поблизости есть аптеки, магазины, детские и спортивные площадки, несколько детсадов и школ и другие объекты.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что в новых домах, которые построят по программе реновации ветхого жилья, проектом предусмотрены 282 квартиры площадью порядка 19 тысяч «квадратов». Ключи от нового жилья получат около 600 москвичей. Это будет уже третий проект КРТ в Бутырском районе, который содействует программе реновации. Также здесь сохранят бизнес-центр «Я21», а также построят новую улично-дорожную сеть.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

