Ефимов: Участки в 16 районах Москвы реорганизуют в рамках КРТ
За июль 2025 года на сайте правительства Москвы представили 16 проектов решений о комплексном развитии территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В результате редевелопмента участков построят свыше 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых более 919 тысяч – жилье для реализации программы реновации», - пояснил он.
Как добавил Ефимов, также в столице намерены возвести более 475,6 тысячи квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Участки, на которых появятся новые объекты, расположены в 16 районах.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в рамках проектов КРТ также появятся три спортивных объекта в районах Зябликово, Басманный и Преображенское.
Программа КРТ позволяет строить привлекательные городские пространства на месте неэффективно используемых и незастроенных участках. Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в стадии реализации на текущий момент находится 127 проектов КРТ, их площадь составляет около 1,5 тысячи гектаров.
