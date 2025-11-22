Ефимов: Три сервиса стали доступны на ресурсе Агентства стратегических инициатив
В Атласе сервисно-инфраструктурных решений Агентства стратегических инициатив стали доступны три сервиса Центра искусственного интеллекта в градостроительстве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, Москва активно апробирует и масштабирует разработки на столичных стройплощадках и делится передовыми цифровыми технологиями с другими регионами.
«Теперь сервисы “Квартирография”, “Цифровой нормоконтроль” и “Мониторинг хода строительства”, созданные в Центре искусственного интеллекта в градостроительстве, доступны в Атласе сервисно-инфраструктурных решений Агентства стратегических инициатив», – рассказал заместитель мэра.
Внедрение московских сервисов искусственного интеллекта позволит субъектам РФ оптимизировать процессы строительства.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что московские сервисы позволяют не только ускорить темпы строительства, но и значительно повышают качество возводимой недвижимости, а это благоприятно сказывается на жизни горожан, делая её более комфортной.
Сервис «Мониторинг хода строительства» обеспечивает отслеживание всех этапов возведения объектов с точностью до 90%, а «Цифровой нормоконтроль» сокращает время проверки проектной документации в два раза.
