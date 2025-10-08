Ефимов: Тоннель оборудуют между двумя станциями Рублево-Архангельской линии метро

Рабочие приступили к устройству бетонного основания путей на перегоне между будущими станциями Рублево-Архангельской линии метро «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор». Работы ведутся в пройденном двухпутном тоннеле, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Десятиметровый щит-гигант «Лилия» завершил проходку между будущими станциями «Бульвар Генерала Карбышева» и «Серебряный Бор» Рублево-Архангельской линии метро. Теперь специалисты приступили к обустройству пройденного двухпутного тоннеля – они укладывают жесткое основание для путей подвижного состава новой линии, а затем займутся верхним строением пути – смонтируют рельсы. В их основание метростроителям предстоит уложить свыше десяти тысяч кубометров бетона», – пояснил заммэра.

Устройство вентиляционного перекрытия в пройденном двухпутном тоннеле выполнено уже более чем на 50%. В дальнейшем начнется монтаж электросетей и инженерного оборудования. Как уточнил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, в общей сложности будет проложено 150 километров электрокабеля и 900 метров трубопроводов. Кроме того, будет установлено более трех тысяч единиц оборудования.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении работ тоннелепроходческим комплексом «Лилия» в котловане комплекса станции «Серебряный Бор». Теперь агрегат продолжит прокладывать тоннель к следующей станции строящейся Рублево-Архангельской линии «Строгино».

Ввод новой ветки подземки позволит улучшить транспортное обслуживание около миллиона жителей семи районов российской столицы, включая кварталы, возведенные по программе реновации, а также территории комплексной застройки. Градоначальник распорядился ускорить темпы прокладки Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро.

