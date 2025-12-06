Ефимов: Технопарк по программе КРТ построят в Очаково-Матвеевском

На западе Москвы в столичном районе Очаково-Матвеевское возведут технопарк в рамкахе реализации проекта комплексного развития территории (КРТ). Решение об этом уже доступно на городском портале mos.ru. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект КРТ предусматривает редевелопмент участка площадью 1,93 га на Очаковском шоссе в районе Очаково-Матвеевское. Здесь возведут технопарк. Реализация проекта позволит создать свыше 300 высококвалифицированных рабочих мест», — указал вице-мэр.

По его словам, в течение строительства удастся привлечь шесть миллиардов рублей инвестиций в развитие территории, а Москве удастся заработать 149 миллионов на этом проекте.

Новый технопарк будет расположен на улице Очаковское шоссе вл.40.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что общая площадь инфраструктуры составит 22,16 тысячи кв м, включая модернизацию улично-дорожных сетей, которая позволит добираться до МКАДа на автомобиле за пять минут.

Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Арина Авдеева подчеркнула, что создание таких проектов позволяет предоставлять бизнесу полный спектр услуг и льгот, что позволяет предпринимателям думать только о разработке и производстве инновационного продукта.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент были согласованы 336 проекта, которые изменят облик почти 4,2 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром Сергеем Собяниным.

Ранее мэр Москвы рассказал, что благодаря проектам КРТ новые жилые кварталы, общественные пространства и рабочие места появятся во Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлеве Восточном.

