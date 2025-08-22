Ефимов: Технологии информационного моделирования внедряются в деятельность Москвы

Москва подготовила дорожную карту по интеграции технологий информационного моделирования (ТИМ) и автоматизированного проектирования в работу городского Комплекса градостроительной политики и строительства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Утверждение дорожной карты по внедрению ТИМ — это важный шаг в цифровой трансформации строительной отрасли Москвы. Впервые технологии информационного моделирования начали использовать в 2022 году, за это время с их помощью было спроектировано более 90 объектов, построенных за счет городского бюджета», — отметил вице-мэр.

По его словам, автоматизация проектирования и экспертиз поможет ускорить запуск проектов и повысить их качество, а в этом процессе активно участвуют отечественные системы, чтобы обеспечить технологическую независимость отрасли.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский уточнил, что дорожная карта уделит особое внимание проверке единых стандартов цифровой информационной модели, которая позволит выявлять и устранять ошибки на ранних стадиях, а также уменьшить количество рутинных процессов при подготовке экспертизы. По его словам, модель на платформе «СтроимПросто» станет доступна уже в следующем году.

Председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков добавил, что цифровая информационная модель (ЦИМ) позволит создать единообразие в проверках и подготовке документов перед экспертизой. Он подчеркнул, что внедрение технологий позволит увеличить долю объектов, которые будут получать анализ документов в режиме онлайн.

План должны реализовать профильные проектные и экспертные организации в области IT, а контроль за его реализацией осуществляет Департамент градостроительной политики города Москвы. Проект состоит из двух главных направлений: внедрение ЦИМ во время проектирования, а также поддержка отечественного программного обеспечения для этих нужд.

