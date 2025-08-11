Ефимов: Свыше тысячи москвичей оценили квартиры по реновации на востоке столицы

Около 1,2 тысячи жителей семи старых домов, расположенных в восточном административном округе, приступили к осмотру квартир, построенных по реновации. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Количество расселяемых домов в районе Новогиреево выросло до 17 и составляет почти четверть от всех зданий, включенных в действующую программу реновации», – уточнил он.

По словам Ефимова, в общей сложности на районе намерены расселить 72 старых дома, квартиры в новостройках получает 16 тысяч человек. Около новых жилых комплексов расположены детские сады, школы, поликлиники, также Кусковский лесопарк и Перовский парк и станция Перово МЦД-3.

Как сообщила министр правительства города, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, жители старых домов могут обращаться по всем вопросам, связанным с переездом и оформлением документов в Центр информирования в новостройке.

Помимо прочего для наибольшего комфорта жителей Москва бесплатно предоставляет грузчиков и автомобиль для перевозки вещи из старой квартиры в новую. Заказать услугу можно на портале mos.ru или в Центре информирования по переселению.

В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что жилой комплекс построен с учетом принципов безбарьерной среды. «Во дворе пешеходные дорожки спроектированы так, чтобы комфортно было передвигаться как родителям с колясками и детьми, так и горожанам с ограниченными возможностями здоровья», – пояснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги программы реновации за восемь лет.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить сроки ее проведения вдвое.

