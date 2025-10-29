Ефимов: Свыше девяти миллионов «квадратов» недвижимости построили в Москве в 2025 году

Порядка 9,2 млн квадратных метров недвижимости введено в эксплуатацию в столице с января по сентябрь текущего года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строительство новых объектов недвижимости в Москве не только обеспечивает горожан рабочими местами, благоприятными условиями для жизни и отдыха, но и стимулирует экономический рост. За девять месяцев этого года в столице за счет бюджетных и внебюджетных средств построили почти 9,2 миллиона квадратных метров недвижимости, включая социальные, административные и другие здания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился на 1,8 миллиона квадратных метров. Всего же до конца года планируется построить почти 12 миллионов квадратных метров различной недвижимости», – добавил вице-мэр.

Помимо строительства зданий, в Москве создается качественная среда для горожан. Новые районы с деловой, социальной и жилой инфраструктурой строятся по принципу 15-минутного города. Строители также благоустраивают прилегающую территорию.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, за девять месяцев 2025 года в Москве введено в эксплуатацию свыше миллиона «квадратов» торговых и административных площадей: открыто 55 торговых центров и деловых комплексов, из них 16 — на западе города.

Возведение всех объектов контролирует Мосгосстройнадзор. Было организовано порядка 3500 проверок объектов, которые были сданы в 2025 году, из них 991 — в текущем году.

Высокие темпы строительства недвижимости отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

