Ефимов: Свыше 39 га земли реорганизуют по принятым в январе проектам КРТ

Решения о реализации семи проектов комплексного развития территорий (КРТ) приняли в Москве в январе 2026 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В январе 2026 года в столице одобрили семь проектов комплексного развития территорий, в рамках которых предусмотрен редевелопмент более 39 гектаров земли. Площадки расположены на западе, севере, юго-востоке, юго-западе и в центре Москвы. В результате на этих участках появятся привлекательные городские пространства. В планах – строительство более 550 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых свыше 400 тысяч придется на жилые дома, а остальное – на спортивный и общественно-деловые объекты. В результате в семи районах столицы будет создано 3,7 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.



Проекты будут реализованы в районах Южное Бутово, Рязанский, Басманный, Хорошевский, Савеловский, Раменки и Солнцево.



Основной объем жилья в январских проектах (около 320 тысяч квадратных метров) будет построен по программе реновации ветхого жилья — новые ЖК построят в районах Солнцево, Хорошевский, Басманный и Рязанский. В Савеловском районе появятся общественно-деловые объекты, а в Басманном районе — физкультурно-оздоровительный комплекс.





Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются около 400 проектов КРТ суммарной площадью порядка 4500 га.

