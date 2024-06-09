Ефимов: Свыше 33 млн квадратных метров жилья могут построить в ТиНАО к 2035 году
На территории Троицкого и Новомосковского округов инвесторы построили более 25 млн квадратных метров жилья. Таким образом, к 2035 году может быть построено еще свыше 33 млн квадратных метров жилплощади. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на полях ПМЭФ-24.
«С 2012 года инвестиции в градостроительное развитие Троицкого и Новомосковского административных округов составили 3,7 трлн рублей. Динамика привлечения средств в строительную отрасль ТиНАО говорит о благоприятном инвестиционном климате. Это позволяет спрогнозировать, что к 2035 году вложения в отрасль достигнут 10 трлн рублей. Благодаря этому в ТиНАО планируется возвести еще более 33 млн квадратных метров жилья и свыше 27 млн квадратных метров нежилой недвижимости», – рассказал Ефимов.
Он также отметил, что в 2023 году объем инвестиций в застройку ТиНАО составил 500 млрд рублей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал комплексный подход главным принципом градостроительного развития Троицкого и Новомосковского округов. С момента их присоединения к Москве здесь построили более 170 социальных объектов и создали примерно 200 тысяч рабочих мест.
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