Ефимов: Свыше 33 млн квадратных метров жилья могут построить в ТиНАО к 2035 году

На территории Троицкого и Новомосковского округов инвесторы построили более 25 млн квадратных метров жилья. Таким образом, к 2035 году может быть построено еще свыше 33 млн квадратных метров жилплощади. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на полях ПМЭФ-24.

«С 2012 года инвестиции в градостроительное развитие Троицкого и Новомосковского административных округов составили 3,7 трлн рублей. Динамика привлечения средств в строительную отрасль ТиНАО говорит о благоприятном инвестиционном климате. Это позволяет спрогнозировать, что к 2035 году вложения в отрасль достигнут 10 трлн рублей. Благодаря этому в ТиНАО планируется возвести еще более 33 млн квадратных метров жилья и свыше 27 млн квадратных метров нежилой недвижимости», – рассказал Ефимов.

Он также отметил, что в 2023 году объем инвестиций в застройку ТиНАО составил 500 млрд рублей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал комплексный подход главным принципом градостроительного развития Троицкого и Новомосковского округов. С момента их присоединения к Москве здесь построили более 170 социальных объектов и создали примерно 200 тысяч рабочих мест.

