Ефимов: Свыше 30 тысяч москвичей начали переселение по программе реновации в 2025 году

Свыше 30 тысяч москвичей приступили к переселению по программе реновации ветхого жилья более чем за десять месяцев текущего года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С начала года около 34 тысяч москвичей приступили к переселению в новостройки, возведенные для реализации программы реновации. Квартиры в них уже с готовой улучшенной отделкой. Наибольшее число уведомлений о начале старта переселения получили жители в Восточном административном округе столицы – около 7 тысяч. Еще 5,2 тысячи уведомлений получили жители на северо-западе столицы, на севере и юго-востоке – по 4,3 тысячи, в Южном и Северо-Восточном административных округах – еще по 3,6 тысячи», – отметил вице-мэр.



Для удобства москвичей город бесплатно предоставляет автомобиль и грузчиков в рамках услуги «Помощь в переезде».



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, переселение начали жители 167 старых домов. Лидирует по этому показателю ВАО — 37 зданий, второе место делят САО и СЗАО — по 21 дому, на третьем месте — СВАО и ЮВАО (по 19 домов). Во всех новых домах широкие дверные проемы и коридоры, создана безбарьерная среда. Также строители благоустроили и озеленили прилегающую территорию.



Горожане получают жилье в тех же районах, где и проживали раньше. Исключение составляют Новая Москва и Зеленоград — здесь новое жилье предоставляются в пределах округа.



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева заявила, что с выбором предложенного жилья определились более 26,7 тысячи москвичей, из них более 17,7 тысячи стали правообладателями новых квартир. Как правило, это квартиры большей площади, чем старое жилье, благодаря просторным коридорам и кухням. На нежилых первых этажах предусмотрены общедомовые помещения, а также площади для городских организаций, предприятий сферы услуг и магазинов.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что новостройки, возведенные по программе реновации ветхого жилья, по сравнению со старыми домами экономят до 40% ресурсов. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.



Высокие темпы строительства жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

