Ефимов: Свыше 2200 градпланов для ИЖС было выдано в первом полугодии 2025 года

В январе-июне текущего года в Москве оформили свыше 2200 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для последующего индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в пределах города. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице растет интерес горожан к индивидуальному жилищному строительству. Около 90 процентов всех заявок на оформление ГПЗУ поступило от физических лиц, что говорит о росте числа семей, рассматривающих частные дома как способ улучшения жилищных условий. С января по июнь этого года было оформлено свыше 2,2 тысячи градостроительных планов земельных участков для возведения объектов индивидуального жилищного строительства. Это на четыре процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидерами по оформлению ГПЗУ остаются Троицкий и Новомосковский административные округа – за полгода там выдали около двух тысяч ГПЗУ», – отметил вице-мэр.

ИЖС будет вестись в районах с развитой инфраструктурой, в том числе здесь имеются современные объекты бытовой и социальной сферы.

В свою очередь председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что в первом полугодии 2025 года около 900 ГПЗУ было оформлено в Новомосковском административном округе, 1100 ГПЗУ — в Троицком административном округе. ИЖС все более востребовано среди москвичей, поэтому особое внимание уделяется развитию коммерческой, транспортной и социальной инфраструктуры.

