Ефимов: Свыше 150 млн квадратных метров недвижимости построили в Москве с 2011 года

Более 150 млн квадратных метров недвижимости построили в Москве с 2011 года за счет как бюджетных, так и внебюджетных средств. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«С 2011 по 2024 год в столице ввели в эксплуатацию более 148,6 миллиона квадратных метров недвижимости, еще свыше 2,2 миллиона – построили за первые три месяца 2025-го. Это жилые дома, образовательные, спортивные, медицинские, промышленные, культурные, административно-деловые и торговые объекты. Так, в столице появилось свыше 2,2 миллиона квадратных метров спортивных объектов, порядка 3,8 миллиона квадратных метров образовательных учреждений и почти три миллиона квадратных метров промышленной инфраструктуры», — отметил вице-мэр.



В городе выполняется комплексная застройка — поблизости с жилыми кварталами строятся современные спорткомплексы, поликлиники, детсады и школы. Развивается и деловая инфраструктура, что позволяет москвичам в шаговой доступности от дома найти работу.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, за счет инвесторов в 2024 году было построено 35 образовательных учреждений, значительная часть из которых будет передана городу. Кроме того, в январе-марте 2025 года построили два детсада в районах Коммунарка и Хорошево-Мневники и школу в районе Покровское-Стрешнево. Они также войдут в систему образования Москвы. Все объекты находятся поблизости от жилых домов.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о планах построить в 2025-2026 годах порядка 150 социальных объектов.



Строительство социальных объектов в столице отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

