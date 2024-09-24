Ефимов: Свыше 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости ввели в ТиНАО
За восемь месяцев 2024 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) ввели в эксплуатацию более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Это более 1,13 миллиона квадратных метров жилья и порядка 370 тысяч квадратных метров социальных и промышленных объектов. При этом с начала августа в ТиНАО построили и ввели больше 360 тысяч квадратных метров различной недвижимости», – пояснил он.
По словам Ефимова, на данный момент в ТиНАО жилую недвижимость возводят по монолитно-каркасной технологии. Проекты предусматривают индивидуальные кладовые, колясочные и системы видеонаблюдения.
В свою очередь глава департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин сообщил, что в ТиНАО соблюдается принцип комплексного освоения территорий. Помимо магазинов, также возводят медицинские центры, бытовые сервисы и другие важные объекты, которые дополнительно обеспечивают десятки тысяч рабочих мест в шаговой доступности для местных жителей.
«В последние годы инвесторы активно вкладывают средства как в строительство крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов, так и в небольшие точки развития малого бизнеса», – заявил он.
Как добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, с сентября 2024 года полномочия городских округов Троицк и Щербинка по выдаче разрешительной документации на строительство капитальных объектов перешли комитету государственного строительного надзора города Москвы. Всего с начала года Мосгосстройнадзор оформил в ТиНАО 56 разрешений на ввод зданий.
После присоединения новых территорий к Москве объем привлеченных инвестиций в строительство объектов превысил отметку в 3,7 триллиона рублей. Согласно прогнозу экономистов, к 2035 году, показатель достигнет 10 триллионов рублей.
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