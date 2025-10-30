Ефимов: Свыше 14 тысяч рабочих мест появится в ЮВАО по проектам КРТ

Реализация шести проектов комплексного развития территорий (КРТ) позволит создать в ЮВАО более 14 тысяч рабочих мест, уже утверждена планировочная документация. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В настоящее время на юго-востоке города реализуют шесть проектов комплексного развития территорий, по которым город уже утвердил планировочную документацию. Проекты охватывают более 59 гектаров неэффективно используемых участков. В соответствии с проектами планировки территорий на участках построят около 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. При этом свыше 664 тысяч квадратных метров, то есть более половины, составит общественно-деловая и промышленно-производственная инфраструктура. Это позволит создать в округе более 14 тысяч дополнительных рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Два проекта будут реализованы в районе Печатники на территории экс-промзоны «Южный порт», по одному — в районах Нижегородский, Южнопортовый, Кузьминки и Некрасовка.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, на площадках построят более 436 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового назначения и более 228 тысяч «квадратов» общественно-производственных объектов. В частности, на территории бывшей промзоны «Южный порт» появятся офисные комплексы и высокотехнологичные производства. Здесь будут трудиться более 8400 человек.

Кроме того, многофункциональный общественно-деловой комплекс появится на Новоостаповской улице, а в новом жилом районе в Некрасовке появятся объект производственного назначения, торговый центр и четыре образовательных комплекса. Здесь будут заняты еще порядка 4000 рабочих мест.

Как отметила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, ведомство участвовало в разработке всех шести проектов планировки территорий, учитывая градостроительное соответствие производственной, деловой и живой застройки. «В условиях комплексного формирования среды с четкими параметрами и многофункциональным наполнением определяется устойчивое развитие каждого отдельного района, где реализуется программа КРТ», — заявила Княжевская.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

