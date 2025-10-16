Ефимов: Свыше 14 тысяч АГР оформили в Москве с 2011 года

Свыше 14 тысяч свидетельств об архитектурно-градостроительных решениях (АГР) под объекты капитального строительства выпустили в Москве с 2011 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Свидетельство об архитектурно-градостроительном решении необходимо для каждого объекта капитального строительства, в том числе для социальных учреждений, производственных комплексов и дорожно-транспортной инфраструктуры. С 2011 года в Москве выдано более 14 тысяч свидетельств об архитектурно-градостроительных решениях. За это время в городе появились такие знаковые объекты, как парк “Зарядье”, образовательные кластеры Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и “Ломоносов”, станции метро, а также пешеходные и автомобильные мосты. Только за девять месяцев 2025 года в столице оформлено свыше 500 новых свидетельств АГР. Из них 259 – на дома для реализации программы реновации, 75 – на школы и детские сады, 13 – на объекты спортивного назначения и шесть – на поликлиники», – подчеркнул вице-мэр.

В свидетельстве об АГР фигурируют ключевые параметры застройки, колористические решения, материалы отделки, варианты благоустройства и поэтажные планы. Услугу в электронном виде предоставляет столичный Комитет по архитектуре и градостроительству.

Как отметил главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов, уровень проектов повышается в самых разных сферах — транспортной, промышленной, социальной и так далее. В частности, в Москве строится все больше детсадов с уникальной архитектурой, одни из ярких примеров — детские сады в деревне Староселье и в районе Перово.

Для застройщиков и проектировщиков осенью начал работу бесплатный сервис проверки необходимых для получения АГР 3D-моделей. Это даст возможность улучшить качество визуальных материалов, сократить количество ошибок и ускорить подготовку данных.

Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве детсада для 350 детей в районе Солнцево.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

