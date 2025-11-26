Ефимов: Стволопроходческий комплекс «Екатерина» построил 20 шахт в метро Москвы

С помощью проходческого комплекса «Екатерина» было обустроено уже 20 притоннельных сооружений в столице. В данный момент он задействован на производстве пятого шахтного ствола на будущей станции метро «Достоевская». Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства города Владимир Ефимов.



«Используемый для устройства новой вентиляционной шахты стволопроходческий комплекс “Екатерина” — одна из наиболее проверенных вертикальных машин в Москве, для нее это уже 21-й шахтный ствол в столичном метро», — рассказал он.



По его словам, установка провела семь вентиляционных шахт на Люблинско-Дмитровской линии и 12 стволов вентиляционных камер, водоотливных установок и кабельных коллекторов на Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Общая длина тоннелей превысила километр.



Станция метро «Достоевская» будет 13-й остановкой на Кольцевой линии метро. Она расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира». Это позволит улучшить транспортную доступность для жителей сразу трех московских районов (Мещанский, Тверской и Марьина Роща), где проживают свыше 200 тысяч человек.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман указал, что комплекс «Екатерина» был собран из готовых элементов прямо на строительной площадке,а его применение позволяет ускорить рабочий процесс.



После завершения работ «Екатерина» будет разобрана и вывезена на специальную площадку для хранения, а метростроители начнут оборудование вентиляционных шахт и тоннеля.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что станция «Достоевская» готова уже на 35 процентов.

