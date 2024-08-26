Ефимов: Строители завершили монолитные работы на пересадочном узле на «Авиамоторной»

Строители окончательно завершили монолитные работы на пересадочном узле, соединяющем станциии «Авиамоторная» Большой кольцевой и Калининской линий. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, при строительстве объекта было использовано свыше 3700 кубометров бетона. Сейчас рабочие занимается архитектурной отделкой пересадочного узла и монтажом внутренних перегородок, а также укладкой гранитного пола в пассажирской зоне. «В подходных коридорах и нижнем эскалаторном зале монтируют водозащитные декоративные алюминиевые панели, а в верхнем эскалаторном зале устанавливают реечный алюминиевый потолок и завершают облицовку стен мрамором. Готовность объекта составляет 96 процентов», — заявил он.

Также, по словам Ефимова, строители готовят к обкатке и грузовым испытаниям эскалаторы, а также выполняют монтаж инженерных систем и оборудования.

В свою очередь глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что станция «Авиамоторная» Калининской линии расположена на 40 метров глубже, чем одноименная станция БКЛ. Этим объясняется сложная структура подземного коридора длиной 110 метров.

Как заявил мэр столицы Сергей Собянин, объект будет построен уже в конце 2024 года.

