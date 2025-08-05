Ефимов: Срок получения заключения о соответствии подземных коммуникаций сократили втрое

С 5 августа сроки предоставления технического заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве сократились с 90 до 30 рабочих дней, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В Москве в три раза сократились сроки оказания услуги “Предоставление технического заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в городе Москве” на mos.ru. Ранее для этого выделялось до 90 рабочих дней, из которых 10 отводилось на саму услугу, а 80 – на приостановление процессов для оплаты или доработок. Сейчас же оказание услуги занимает не более 30 рабочих дней», – рассказал Ефимов.



На предоставление технического заключения о соответствии отводится 10 рабочих дней, а на различные приостановки – остальной срок. Кроме того, теперь заявителю не нужно подписывать договор на оплату услуги через личный кабинет и предоставлять документы, которые подтвердили оплату. Теперь счет-договор выставляется заявителю в личный кабинет. Оплатив его, заявитель соглашается на оказание услуги.



В столичном Департаменте информационных технологий отметили, что в рамках выше упомянутой услуги на mos.ru был создан сервис онлайн-проверки на наличие ранее полученного отрицательного технического заключения. В случае получения положительного результата проверки заявитель может внести корректировки в предыдущее отрицательное заключение для отправки заявления на новую услугу с доработанными материалами.



По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, если заявитель отправит скорректированное письмо в течение 60 рабочих дней, то ему не придется платить за эту услугу.

