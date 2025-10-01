Ефимов: Современный жилой квартал построят на месте промзоны «Прожектор» по КРТ

По проекту комплексного развития территории (КРТ) реорганизуют часть бывшей промзоны «Прожектор» (район Перово, ВАО), проект решения опубликован на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице продолжается системная работа по редевелопменту промзон и созданию комфортных пространств, интегрированных в общегородскую ткань. Этому способствует программа комплексного развития территорий. Один из проектов город проработал на востоке столицы на площадке промзоны бывшего завода “Прожектор”. На неэффективно используемом участке площадью 11,74 гектара появится современный жилой квартал, где построят свыше 321 тысячи квадратных метров недвижимости – жилья и востребованной инфраструктуры. В результате реализации проекта в районе Перово создадут более 1,5 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Реорганизуемый участок располагается по обе стороны улицы Плеханова. Рядом находятся Электродная улица и Зеленый проспект.

По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, площадь квартир в новых домах составит порядка 169 тысяч «квадратов», при этом около 17 тысячи квадратных метров жилья построят по программе реновации. Поблизости построят торгово-развлекательный центр с физкультурно-оздоровительным комплексом и детсад на 350 мест, а также трансформаторные подстанции.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

