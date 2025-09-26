Ефимов: Современный квартал построят по проекту КРТ в районе Внуково

Четыре неэффективно используемых земельных участка реорганизуют по проекту комплексного развития территорий (КРТ) близ деревни Шельбутово (район Внуково), проект размещен на портале столичного правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Проект комплексного развития территорий направлен на формирование вблизи деревни Шельбутово современного жилого квартала. На четырех участках общей площадью 46,3 гектара построят свыше 400 тысяч квадратных метров недвижимости. Из них более половины – почти 248 тысяч “квадратов” – придется на дома для реализации программы реновации. В составе жилого квартала также возведут необходимую инфраструктуру, включая социальные объекты. В результате это позволит создать 3,6 тысячи рабочих мест. Вложения в развитие площадок оцениваются в 70,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 1,5 миллиарда рублей», – отметил вице-мэр.



Проект будет реализован в течение девяти лет. Поблизости расположены парки, магазины, поликлиника и школа.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, площадь квартир в новых домах, которые построят по программе реновации, составит 145,7 тысячи квадратов, ключи от нового жилья получат порядка 5300 москвичей. «В шаговой доступности построят учебно-воспитательный комплекс со школой на тысячу мест и детским садом на 350 мест, Дом культуры, гостиницу, а также многофункциональный центр», — добавил он.



Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

