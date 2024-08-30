Ефимов: Соцучреждениям столицы передано более 60 объектов недвижимости за полгода

Социальные учреждения Москвы за первые шесть месяцев текущего года получили от города объекты недвижимости общей площадью более 190 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Столица регулярно выделяет недвижимость для работы социально значимых организаций: советов ветеранов, досуговых центров, образовательных учреждений и других. За первые шесть месяцев 2024 года город передал в их распоряжение 63 здания и помещения общей площадью более 190,9 тысячи квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента городского имущества Максима Гамана, среди предоставляемой недвижимости есть как помещения, расположенные на первых этажах жилых многоквартирных домов, так и отдельно стоящие здания.

Он также добавил, что наибольшее число таких объектов недвижимости выделено в ТиНАО – 10, в СВАО и ВАО по 8 таких объектов.

В столичном районе Строгино помещение, переданное для работы центра московского долголетия, находится на первом этаже жилого дома, а в Коммунарке ГБОУ «Школа № 338 имени Героя Советского Союза А.Ф. Авдеева» передано отдельно стоящее здание для дошкольников.

