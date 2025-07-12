Ефимов: Социальные учреждения в ТиНАО получили свыше 1,2 млн «квадратов» недвижимости
Социальная сфера Новой Москвы получила 179 объектов недвижимости, которые находятся в восьми районах, в оперативное управление с 2012 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Уже 13 лет в ТиНАО формируется комфортная среда для проживания москвичей: активно идет жилищное строительство, а вместе с ним появляется новая социальная инфраструктура, включая школы, детские сады, спорткомплексы, культурно-досуговые центры и другие нужные горожанам объекты. С момента образования Троицкого и Новомосковского административных округов город передал для работы социальных учреждений ТиНАО более 1,2 миллиона квадратных метров недвижимости. С 2012 года организации сферы образования, здравоохранения, культуры и досуга, а также спорта получили в оперативное управление 179 объектов. Этот правовой статус позволяет им эффективно использовать здания, обновлять оборудование, проводить ремонт и развиваться в соответствии с современными требованиями», – отметил вице-мэр.
Самым крупным объектом стала школа на 2100 мест на улице Бориса Пастернака (район Внуково) площадью свыше 33 тысяч квадратных метров. В четырехэтажном корпусе расположены лабораторно-исследовательские комплексы, специализированные и универсальные учебные кабинеты, а также спортивные залы.
Построены в Новой Москве и медицинские учреждения, самым крупным из которых стал палатный корпус ММКЦ «Коммунарка» площадью 42,4 тысячи «квадратов». Самым большим культурно-досуговым объектом стал корпус КЦ «Киевский» (район Бекасово), площадь двухэтажного здания превысила 3000 квадратных метров.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Екатерина Соловьева назвала развитие социальной инфраструктуры в Новой Москве одной из задач правительства. В Новомосковском административном округе с 2012 года были переданы порядка 140 объектов общей площадью более миллиона «квадратов», в Троицком административном округе — 40 объектов суммарной площадью около 188 тысяч квадратных метров.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о развитии ТиНАО.
Возможность эффективного управления объектами недвижимости благодаря оперативному управлению получают культурно-досуговые центры, поликлиники и школы. Они могут самостоятельно принимать решения по дооснащению и проведению ремонта.
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