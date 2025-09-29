Ефимов: Школу, детсад и поликлинику построят в районе Перово по проекту КРТ

Более 690 рабочих мест появятся в рамках реорганизации части промзоны «Прожектор» по проекту комплексного развития территории (КРТ). Проект опубликован на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В бывшей промзоне «Прожектор» в районе Перово ВАО планируют реализовать еще один проект комплексного развития территории. На участке площадью 16,9 гектара сформируют квартал с жильем и востребованной инфраструктурой. Общая площадь недвижимости составит около 363,8 тысячи квадратных метров. Реализация проекта позволит создать здесь более 690 рабочих мест», – отметил вице-мэр.



Участок расположен в границах Зеленого проспекта, а также 1-го, 2-го и 3-го проездов Перова Поля. Поблизости расположена станция «Перово» Калининской линии метро.



По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, общая площадь квартир в новых жилых домах составит более 194 тысяч «квадратов», из них 19,4 тысячи квадратных метров построят по программе реновации ветхого жилья. Рядом появятся образовательный комплекс с детсадом на 350 мест и школой на 2000 учеников, а также поликлиника.



Ранее столичный мэр Сергей Собянин принял решение о КРТ в семи московских районах. Сегодня в Москве по его поручению реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.

