Ефимов: Школу, детсад и поликлинику построят в районе Перово по проекту КРТ
Более 690 рабочих мест появятся в рамках реорганизации части промзоны «Прожектор» по проекту комплексного развития территории (КРТ). Проект опубликован на портале московского правительства. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В бывшей промзоне «Прожектор» в районе Перово ВАО планируют реализовать еще один проект комплексного развития территории. На участке площадью 16,9 гектара сформируют квартал с жильем и востребованной инфраструктурой. Общая площадь недвижимости составит около 363,8 тысячи квадратных метров. Реализация проекта позволит создать здесь более 690 рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Участок расположен в границах Зеленого проспекта, а также 1-го, 2-го и 3-го проездов Перова Поля. Поблизости расположена станция «Перово» Калининской линии метро.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, общая площадь квартир в новых жилых домах составит более 194 тысяч «квадратов», из них 19,4 тысячи квадратных метров построят по программе реновации ветхого жилья. Рядом появятся образовательный комплекс с детсадом на 350 мест и школой на 2000 учеников, а также поликлиника.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин принял решение о КРТ в семи московских районах. Сегодня в Москве по его поручению реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгороде три человека пострадали от ракетных обстрелов ВСУ
- В России предложили учредить День Защитницы Отечества
- «Украденное» голосование: Партия Санду сохранила большинство в Молдавии
- СМИ: ЕС может принять решение по конфискации активов РФ к концу октября
- При атаке БПЛА в Воронежской области поврежден частный дом
- Рютте рассчитывает, что украинский конфликт закончится переговорами
- Шерпа: Безработица в России самая низкая в G20
- Над Россией за ночь сбили 84 украинских БПЛА
- Глава МИД Италии опроверг слова Зеленского об угрозе российских БПЛА
- В Госдуме заявили, что работодатели обязаны индексировать зарплату сотрудников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru