Ефимов: Шесть образовательных учреждений возведут в рамках МаИП в ЗАО
Шесть образовательных объектов построят в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП) на западе Москвы. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать социальную инфраструктуру в разных районах столицы. Для возведения объектов образования в Западном административном округе в рамках МаИП город предоставил инвесторам и застройщику около шести гектаров земли. С ними заключены соответствующие договоры аренды участков. Там появятся детские сады и школы, которые смогут посещать более 2,3 тысячи учеников и воспитанников, а также центр дополнительного образования. Общая площадь объектов составит почти 54 тысячи квадратных метров. Сейчас проекты находятся на разных стадиях реализации», – отметил вице-мэр.
Землю для реализации МаИП инвесторы могут получить с 2016 года. Срок действия договора аренды земли составляет пять лет. Благодаря воплощению в жизнь МаИП создаются рабочие места, а также развивается инфраструктура столицы.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, образовательные учреждения возведут в районах Очаково-Матвеевское, Солнцево и Раменки. Будут построены две школы на 1575 учащихся, три детсада на 725 детей и центр дополнительного образования для подростков. «Реализация этих МаИП позволит обеспечить юных москвичей современными и комфортными пространствами для учебы и всестороннего развития», – подчеркнула Соловьева.
В частности, детсад на 350 мест и школу для 825 учеников возведут на улице Матросова на участке площадью свыше 3 га, а центр дополнительного образования построят в Раменках на 0,46 га.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил об открытии нового здания школы «Интеграл».
Строительство социальных объектов в столице отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
