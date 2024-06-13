Ефимов: Шесть объектов инженерной инфраструктуры построят в ТиНАО до конца года

«За счет средств, заложенных в Адресную инвестиционную программу столицы, мы завершаем реконструкцию Южно-Бутовских очистных сооружений, строительство ливневых очистных сооружений на территории будущего городского вокзала Корниловская, а также первой очереди канализационно-насосной станции «Прокшино». Кроме того, еще три объекта запустят инвесторы. Это более локальные, но также жизненно необходимые сооружения», – отметил Ефимов.

По словам главы департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, развитие инженерной инфраструктуры необходимо для комфортного проживания людей.

Строительство ливневых очистных сооружений на территории городского вокзала Корниловская устранит подтопляемость района, а также обеспечит экологическую реабилитацию водных объектов, а ввод в эксплуатацию обновленных Южно-Бутовских очистных сооружений в свою очередь позволит увеличить мощности системы водоотведения района с 80 до 110 тысяч кубических метров в сутки. Возведение канализационно-насосной станции «Прокшино» обеспечит присоединение потребителей к центральной системе водоотведения. Производительность станции составит 30 тысяч кубических метров сточных вод в сутки.

Инвесторы построят три котельные для обслуживания новой жилой застройки в районах Троицк и Коммунарка. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяют особое внимание качеству инженерных объектов.

