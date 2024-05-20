Устройство инженерных сетей в транспортном узле Хорошевская завершили
В технологической части транспортного узла Хорошевская завершены работы по устройству инженерных сетей в полном объеме, сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Транспортный узел Хорошевская находится на пересечении улиц Куусинена и 4-й Магистральной с Хорошевским шоссе. Пассажиры могут пересесть на станцию метро «Хорошевская», станцию «Полежаевская» и станцию «Хорошево» МЦК.
В данный момент создается улично-дорожная сеть и благоустраивается территория в 33 тысячи кв метров. На месте прокладывают инженерные системы и создают тротуары, озеленяют территорию.
«В настоящее время сделали наружное освещение, переустроили электрические сети, установили новый светофор и проложили дождевую канализацию», – рассказал Загрутдинов.
По проекту также создадут очистное сооружение, которое будет принимать и отводить поверхностные стоки с территории транспортного узла и проезда №5488. Оно оборудовано системами вентиляции, отопления, водоснабжения, связи и сигнализации, а также подземным резервуаром.
В планах также построить и реконструировать около 880 метров дорог на территории транспортного узла. Будет создана подъездная дорога к очистному сооружению, открытая парковка на 118 автомобилей. Помимо этого проведут разметку проезжей части, установят пешеходные и барьерные ограждения и дорожные знаки.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что территории пяти транспортных узлов и восьми новых станций метро будут благоустроены в 2024 году.
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