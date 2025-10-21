Ефимов: Шесть километров дорог построят и реконструируют возле метро «Лесопарковая»

Близ станции метро «Лесопарковая» получит развитие технологическая часть транспортного узла, кроме того, рабочие возведут и реконструируют Проектируемые проезды 6693 и 6693А. Работы будут выполнены за счет Адресной инвестиционной программы Москвы, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Реализацию двух строительных проектов на юге столицы синхронизировали для достижения максимального эффекта. На первом этапе будут построены более 4,5 километра дорог у станции метро “Лесопарковая” в рамках развития технологической части транспортного узла. Также здесь переустроят участок съезда с внутренней стороны МКАД на Варшавское шоссе в сторону области, построят и реконструируют боковые проезды с внутренней и внешней сторон МКАД в районе транспортной развязки с улицей Поляны. Кроме того, будет организован Проектируемый проезд с северной и южной сторон от выхода со станции метро “Лесопарковая”. Работы планируется завершить до конца 2028 года. Сейчас уже началось проектирование объектов», – добавил вице-мэр.



Работы по развитию технологической части будут вестись на границе районов Северное Бутово, Ясенево и Чертаново Южное. Ожидается также, что будут построены многоярусный надземный паркинг на 350 автомобилей, плоскостная парковка на 380 машино-мест и автостанция площадью более 2700 «квадратов». Для маломобильных москвичей организуют доступную среду. Ввод объектов в эксплуатацию сделают удобной пересадку с одного вида транспорта на другой, поможет увязать все виды городского транспорта в единую систему и улучшит транспортное обслуживание в соседних районах.



Как отметил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, общая протяженность строящихся и реконструируемых проектируемых проездов составит 1,6 километра. Новый Проектируемый проезд 6693А соединит Варшавское шоссе и улицу Маршала Батицкого, возле дома 170Г, строение 3, по Варшавскому шоссе организуют кольцевое движение, а впоследствии он будет продлен до метро «Лесопарковая».



Ранее о планах модернизации дорог возле станции метро «Лесопарковая» заявил столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, в Москве за три года построят 58 пешеходных переходов, 47 искусственных сооружений и свыше 283 километров дорог.

