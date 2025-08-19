Ефимов: С начала года в Москве выдали более 6,5 тысяч ГПЗУ под строительство

За первые семь месяцев 2025 года Москомархитектура выдала более 6,5 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства различных объектов, это почти 70% от годовых показателей в 2024-м. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Мы продолжаем наращивать темпы подготовки градостроительной документации, чтобы обеспечить устойчивое развитие всех районов Москвы. За первые семь месяцев 2025 года больше всего ГПЗУ оформлено в Троицком административном округе – 1919 документов – и в Новомосковском – 1762. Эти территории имеют высокий приоритет для комплексного освоения и застройки», — сообщил вице-мэр.

Он добавил, что отдельное внимание было уделено социальным объектам: город выдал более 700 ГПЗУ для образовательных зданий, а еще 316 — для тех, которые связаны с здравоохранением.

Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская уточнила, что половина от всех заявлений, которая поступала от москвичей в 2025-м году, была от физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Свыше двух тысяч обращений были связаны с оформлением земельных участков для индивидуального строительства жилья, добавила она.

ГПЗУ — это документ, в котором прописаны все разрешенные технико-экономические показатели зданий, ограничения на использования и виды разрешенной эксплуатации объектов. ГПЗУ выдается с помощью официального сайта правительства Москвы по запросу.

