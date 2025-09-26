Ефимов: С начала года в Москве выдали 533 градплана участков для возведения объектов АИП
С января по август 2025 года в столице выдали 533 градостроительных плана земельных участков для последующего возведения на них различных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы (АИП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За восемь месяцев этого года под строительство недвижимости за счет городского бюджета было выпущено 533 градостроительных плана земельных участков общей площадью более 305 гектаров. В частности, для развития инфраструктуры образования в городе оформили 58 ГПЗУ, здравоохранения – 11, культуры – девять, а спорта – шесть», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, в Москве особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды, для чего и строятся различные объекты транспортной и социальной инфраструктуры.
Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что больше всего градпланов участков – свыше 100 – выдали на юго-востоке столицы, почти 90 – на востоке и более 60 – в Северном административном округе Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что началось строительство образовательного комплекса в Хорошевском районе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Отсроченное действие»: Онколог раскрыл секреты будущей вакцины от рака
- «Кто заплатит за жилье?»: Как привезти учителей в деревню
- Россиян предупредили о мастерах-мошенниках, занимающихся ремонтом
- Россия расширила список санкций против британских политиков
- Камбербэтч не поможет: Новый фильм со звездой «Шерлока» не соберет в России миллиард
- Песков назвал безответственными заявления о готовности сбивать самолеты РФ
- Мирный план Трампа по сектору Газа назвали анекдотом
- На плечи потребителям: Невозвратные товары подорвут доверие к маркетплейсам
- Врач Чаевская назвала нездоровой худобу Полины Гагариной
- Юбилейные истории: Рубальская сыграет саму себя в театральной постановке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru