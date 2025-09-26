Ефимов: С начала года в Москве выдали 533 градплана участков для возведения объектов АИП

С января по август 2025 года в столице выдали 533 градостроительных плана земельных участков для последующего возведения на них различных объектов в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы (АИП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«За восемь месяцев этого года под строительство недвижимости за счет городского бюджета было выпущено 533 градостроительных плана земельных участков общей площадью более 305 гектаров. В частности, для развития инфраструктуры образования в городе оформили 58 ГПЗУ, здравоохранения – 11, культуры – девять, а спорта – шесть», – уточнил заместитель мэра.

По его словам, в Москве особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды, для чего и строятся различные объекты транспортной и социальной инфраструктуры.

Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что больше всего градпланов участков – свыше 100 – выдали на юго-востоке столицы, почти 90 – на востоке и более 60 – в Северном административном округе Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что началось строительство образовательного комплекса в Хорошевском районе.

