Ефимов: С начала года в Москве возвели 50 офисных и коммерческих объектов

За первые три квартала 2025 года в столице возвели и запустили в эксплуатацию свыше миллиона кв м офисных и коммерческих площадей. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года в столице построили 55 административных и торговых объектов общей площадью более миллиона кв м. Больше всего — 16 офисных и торговых зданий — появилось на западе столицы», — указал вице-мэр.

Появление новых деловых объектов дает городу возможность стимулировать экономику районов, создавать дополнительные рабочие места и снизить маятниковую миграцию. Более подробно о новых зданиях рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

По его словам, на западе столицы возвели многофункциональный центр общей площадью шесть тысяч кв м, которую заняли ресторан, магазины, офисы, спа-комплекс и спортивно-развлекательный центр.

Мосгосстройнадзор контролировал все этапы строительства офисных и коммерческих объектов, а затем оформил разрешения на их ввод в эксплуатацию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддержал строительство трех новых деловых и промышленных зданий.

