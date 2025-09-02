Ефимов: С начала года Москва выдала тысячу ГПЗУ под коммерческие проекты
К августа 2025 года Москомархитектура оформила свыше тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для строительства и реконструкции объектов коммерческого назначения, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Оформление градостроительных планов земельных участков для коммерческих объектов – первый шаг к созданию в городе новых бизнес-центров, торговых точек и коммерческой недвижимости. Благодаря этим объектам развивается городская среда, появляется больше рабочих мест и новые возможности для предпринимателей. Так, с начала 2025 года больше всего градпланов для коммерческих объектов оформили в Новомосковском административном округе – более 200, это свыше 20 процентов от общего числа. Второе место занимает Западный административный округ с долей более 12 процентов», – заявил он.
В ГПЗУ указываются виды разрешенного использования земельного участка, а также технико-экономические показатели строительства.
Как уточнила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, свыше 20% градостроительной документации выдали физлицам и индивидуальным предпринимателям, что свидетельствует о вовлеченности частных инициатив в градостроительные процессы столицы. При этом процедура выдачи документации постоянно совершенствуется.
