Ефимов: С начала года Москва передала в аренду 7,5 га для строительства недвижимости
В январе-июне 2025 года по итогам торгов инвесторами были приобретены и арендованы участки земли для возведения различных сооружений в шести столичных административных округах. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«За шесть месяцев 2025 года по результатам торгов у города арендовали и приобрели более 40 участков общей площадью свыше 7,5 гектара. На этих площадках запланировано строительство почти 84,2 тысячи квадратных метров недвижимости, в том числе производственных, общественно-деловых объектов и частных жилых домов. Земля расположена в шести административных округах, большая часть – в ТиНАО: там находится 36 участков. На юго-западе и западе были приобретены по два объекта, по одному – на востоке и юго-востоке столицы», – сказал вице-мэр.
Инвесторы могут заключить для строительства нежилых объектов либо соглашение о реализации масштабного инвестпроекта (МаИП), либо договор аренды земельного участка под строительство.
Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, в течение первых шести месяцев 2025 года инвесторы заключили три соглашения о реализации МаИП с городом. В частности, одно соглашение предусматривает строительство торгово-офисного здания на территории административно-делового центра «Коммунарка», еще по одному соглашению в районах Внуково и Некрасовка будут возведены два объекта производственного назначения. Кроме того, физические лица выкупили для индивидуального жилищного строительства 36 земельных участков, главным образом в Троицком административном округе. «По трем договорам аренды земли на юго-западе столицы и в ТАО будут возведены коммерческие здания», – добавила Соловьева.
Вся информация о выставленных на торги лотах доступна на Инвестиционном портале в разделе «Торги Москвы». Договор заключаются в личном кабинете в онлайн-формате.
В свою очередь глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Кирилл Пуртов заявил, что Москва предлагает удобный формат аукционов и дает гарантию прозрачности и юридической чистоты сделки. Это делает городские торги популярными среди физических лиц и предпринимателей. Средний уровень конкуренции составил 11 участников на лот в первом полугодии 2025 года.
Электронные сервисы для предпринимателей реализуются в рамках нацпроекта «Экономика данных».
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